Pd, Daniele Capezzone: il loro piano? Italia invasa: perché non va mai scordato

Nei giorni più drammatici dell'emergenza migratoria, quelli che sta vivendo ora l'Italia (si pensi al caos di Lampedusa oppure a quanto accaduto a Porto Empedocle), ci sono due certezze. La prima: il governo sta provando a fare qualcosa. La seconda: il Pd rifiuta ogni tipo di soluzione. Già, perché come sottolinea Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, i dem temono la parola "dissuasione". Già, per la sinistra è un errore anche solo provare a "dissuadere" i migranti pronti a partire. In sintesi, il piano del Pd per l'emergenza-immigrazione è: porti spalancati, invasione. Meglio non scordarlo, soprattutto se un giorno dovessero tornare al governo.

