Immigrazione, l'Europa pronta per il blocco navale? Ecco come e quando

26 settembre 2023 a

a

a

L'Unione Europea pena al blocco navale? A Bruxelles, come ci racconta Alessandro Gonzato su Libero, si pensa a una missione europea navale per frenare gli scafisti già sulle coste del Nord Africa o nelle acque terriroriali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Una mossa, questa, che in realtà va nella direzione del "blocco navale" che viene visto come fumo negli occhi da buona parte della sinistra e anche dalla Commissione Ue. Qualcosa si sta muovendo: ecco il punto sull'emergenza immigrazione.