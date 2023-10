Ong, Sea Eye contro il governo: "Gommone attaccato in mare, il video lo dimostra"

31 ottobre 2023 a

Altro provvedimento contro la Sea Eye 4, La ong tedesca finanziata da Berlino "sarà nuovamente punita con il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa di circa 3mila euro". A riferirlo è l'organizzazione non governativa stessa, da poco arrivata a Vibo Valentia con altri 48 migranti. Stando a quanto fatto sapere attraverso una nota, "nello specifico, la guardia costiera italiana accusa l’equipaggio della nave di non aver seguito le istruzioni della cosiddetta guardia costiera libica".

L’organizzazione racconta che "la cosiddetta guardia costiera libica, sotto minaccia di violenza, ha chiesto alla Sea-Eye 4, in acque internazionali, di cambiare rotta e di abbandonare la zona di mare in direzione nord. Ha poi attaccato un gommone che trasportava circa 50 persone a tal punto che le persone sono state prese dal panico e sono cadute in acqua".

A corredo un filmato dell’incidente che mostra "chiaramente i libici eseguire manovre pericolose nelle immediate vicinanze del gommone. Il capitano della nave della guardia costiera libica - sostiene Jan Ribbeck, capo della missione di Sea Eye - ha inseguito e attaccato pericolosamente il gommone mentre il suo equipaggio stava contemporaneamente vicino al parapetto fumando sigarette e filmando con i cellulari. Questo non ha assolutamente nulla a che fare con il salvataggio in mare". Un comportamento da lui considerato "sconsiderato e aggressivo" e che ha causato la morte di "almeno quattro persone". Se invece la ong avesse lasciato la zona del mare, "sarebbero morte ancora più persone e nessuno avrebbe saputo nulla di questa tragedia".

Motivo per cui l'imbarcazione è pronta a dichiarare guerra al governo Meloni. Sea Eye annuncia che farà appello contro il terzo fermo. Ma non solo, perché l’organizzazione "cercherà una revisione legale per verificare se i ritardi nell’evacuazione medica di una donna incinta salvata dalla Sea-Eye 4 possano essere giustificati".