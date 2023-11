Ocean Viking, fermo e multa: l'azzardo nella notte

16 novembre 2023 a

a

a

Pugno di ferro contro la Ocean Viking. Le autorità italiane hanno ordinato un fermo amministrativo di 20 giorni per la ong, imponendo una multa di 3.300 euro. La storia dunque si ripete: "La Ocean Viking - afferma la ong Sos Mediterranee - è stata trattenuta in base al 'Decreto Piantedosi', nonostante l'equipaggio abbia adempiuto al suo indiscutibile obbligo legale di salvare persone in pericolo in mare, mentre le comunicazioni con le autorità marittime libiche erano praticamente impossibili".

L'imbarcazione battente bandiera norvegese aveva effettuato un primo soccorso di 33 persone in zona Sar libica nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 novembre. In quel caso il Centro Italiano di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Mrcc) ha dato istruzioni alla Ocean Viking di procedere verso Ortona per far sbarcare i sopravvissuti. Poco prima delle 3 del mattino della stessa notte, mentre era in navigazione verso Ortona, la Ocean Viking ha però ricevuto una segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà con altri 34 naufraghi a bordo nelle vicinanze, a sole 16 miglia nautiche dalla nave".

"Allah akbar", poi il coltello in metro: Isis, Milano piomba nel terrore

L'Mrcc italiano ha detto alla ong di rivolgersi al Joint Rescue Coordination Center (Jrccc) libico per ricevere istruzioni. Eppure a detta della nave le e-mail e le chiamate non hanno avuto risposta, o non c'era nessuno che parlasse inglese. Alla fine avrebbe risposto un ufficiale, "che però parlava solo un inglese stentato e si è limitato a chiedere l'esatta posizione della richiesta di soccorso". Stando al racconto di Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo dell'Ocean Viking, "l'unica istruzione chiara che abbiamo ricevuto è stata quella di procedere senza indugio verso Ortona mentre le persone erano in pericolo in mare, vicino alla nostra nave di soccorso, nel cuore della notte".