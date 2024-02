Immigrazione, "porta un oggetto tagliente e usalo senza pietà": il vademecum

24 febbraio 2024 a

"Tieni sempre con te un oggetto tagliente e nascondilo bene. Nel caso fossi in pericolo usalo senza pietà": un suggerimento agghiacciante quello che viene dato ai migranti in viaggio verso il nostro Paese in un vademecum stilato dagli organizzatori delle traversate. Si tratta di sette punti, sette consigli che vengono dati a chi decide di imbarcarsi. Il documento rivelato dal Giornale si sarebbe diffuso rapidamente nelle chat dei futuri migranti.

Tra le altre indicazioni, anche consigli su quali medicine portare con sé durante il viaggio e su come scegliere l'organizzatore, facendo attenzione alle truffe. A chi ha accusato i promotori di questo vademecum di alimentare il traffico illegale, loro hanno risposto mettendo le mani avanti e sostenendo che nessuno incoraggia la migrazione ma "la vita è impossibile per i poveri subsahariani" quindi è doveroso - aggiunge - sostenere il diritto di "cercare una vita migliore in Europa".

Intanto, le strategie messe in atto dal governo Meloni sembrano aver permesso di abbassare sensibilmente il numero di migranti in arrivo nel nostro Paese. A fungere da deterrente probabilmente sia gli accordi con i Paesi del nord Africa, che hanno aumentato i controlli, sia il protocollo siglato con l'Albania per la costruzione di due centri per il rimpatrio. Dall'altro lato però continuano a esserci, purtroppo, le operazioni di propaganda da parte dei trafficanti di esseri umani.