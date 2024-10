Fuori dal coro, Chiara viva per miracolo: "Ti sbatto al muro, muori". La violenza dell'immigrato

Roberto Tortora 03 ottobre 2024 a

Città sempre meno sicure in Italia, dove spesso l’immigrazione irregolare porta a episodi di violenza sia tra bande sia contro innocenti cittadini. L’ultima testimonianza è quella di una ragazza, Chiara, salita sul pulpito di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Chiara viveva a Firenze con il suo compagno, ma è stata costretta ad andar via, perché "aggredita da un immigrato, sono viva per miracolo".

Questo il racconto completo della ragazza: “Era un sabato pomeriggio normale, io stavo tornando dal lavoro quando, lungo la strada per tornare verso il mio portone, ho sentito un ragazzo che dietro di me aveva cominciato a pedinarmi e a dirmi delle frasi estremamente violente, come: ‘Vieni qua, adesso ti faccio vedere io, adesso ti sbatto al muro, adesso finirai qua la tua vita’".

Quindi ho iniziato a correre sempre di più per arrivare verso il portone di casa e, una volta arrivata lì, questo ragazzo è riuscito a prendermi proprio dal collo e tirarmi indietro. In quel momento ho avuto tanta paura, ma sono riuscita comunque a rigirarmi, a urlargli, a tirargli un pugno e a dirgli di andar via".

"Lui continuava a ridermi in faccia e a dirmi che probabilmente sarebbe stato il mio ultimo giorno. Ho chiuso il portone sbattendolo contro di lui e questo ovviamente ha poi segnato tutti i miei altri giorni da quel mese, con tanta paura. Vivo nella paura di dover tornare a casa e di dover uscire. Questo ha portato ovviamente me e anche il mio compagno a scegliere di andarcene, di cambiare la nostra casa, di andare via da questa città, perché non possiamo continuare a vivere in un luogo che non è assolutamente sicuro".