Fuori dal coro, la violenza del rom: "Tre secondi e vi sparo in testa", terrore a Torino

Nelle mani dei violenti, a Torino rom fuori controllo, è quanto emerge dal servizio di Francesco De Luca, inviato per Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4.

De Luca si reca nel capoluogo piemontese per scoprire un intero quartiere totalmente in mano alle comunità rom, che occupano abusivamente le case. L’accoglienza non è delle migliori: “Vuoi che ti minaccio? Vuoi davvero che ti minaccio? Co****ne vai via, vai via! Lo sai che vi faccio in tre secondi? Vi sparo in testa!”. Così esordisce, invece, De Luca: “Insulti, minacce, così siamo stati accolti nella zona nord di Torino, dove diverse case popolari sono occupate abusivamente. Chi abita da queste parti da tempo è costretto a convivere con la paura”.

Uno dei residenti, con la voce camuffata, dice: “Si vive male, non è una bella situazione. Rom abusivi, sono loro i padroni qua. Noi zitti, io ho due figli piccoli e se permetti ho paura”. L’inviato chiede ad un abusivo se ha effettivamente occupato e lui tranquillamente conferma: “Per entrare sì, ho dato un calcio e bùm sono entrato, ora sono qui da tanti anni”.

Stessa situazione fotografata da Chiara Giannini, invece, a Genova al CEP ("Coordinamento di Edilizia Popolare"), quartiere di Prà. La giornalista prima intercetta alcuni occupanti abusivi che confermano l’occupazione, poi raccoglie la testimonianza di un inquilino regolare che ammette: “Questi sono degli abusivi, qui non paga l’affitto nessuno”. In Liguria sono 7mila le persone in lista d'attesa per avere un tetto, eppure circa la metà dei 700 appartamenti a disposizione dell'Istituto Case Popolari è occupata da irregolari. Una signora conferma: “Io ho occupato, perché ho lo sfratto, va beh te sei giornalista e con te non ci voglio parlare”.