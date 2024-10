Papa Francesco vuole i migranti perché "fanno più figli"? I dati lo smentiscono

29 ottobre 2024 a

Per carità, il Papa ha il pieno diritto di predicare che i migranti vengano tutti qui. Perché – dice – il nostro Paese ne ha bisogno: «L’Italia non fa figli. L’età media è di 46 anni. L’Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità». Però bisogna fare uno sforzo ulteriore per comprendere quali sono le cose da fare per la natalità. Se il Papa ha ragione nel denunciare che in Italia si fanno pochi bambini, probabilmente il cuore del problema sta nelle scelte di politica economica. Papa Francesco ha parlato dei figli che mancano ricevendo in udienza gli Scalabriniani ed apparentemente – dicono altri, quelli che affermano che gli immigrati «ci pagano le pensioni» – il discorso potrebbe avere un fondamento. (...)



