Trump, ora cambia il vento sui migranti: stop a ricongiungimenti e aiuti

09 novembre 2024 a

Quel che farà nel giorno 1 della sua presidenza Donald Trump lo ha detto in più occasioni. A quel giorno ne mancano ancora una settantina. Tuttavia due cose, il 47esimo presidente Usa ha voluto fare subito: smentire le voci girate nelle ore successive alla sua vittoria circa l’intenzione di vendere la sua piattaforma social Truth Social, chiedendo che «coloro che hanno messo in giro le voci di una vendita siano messi sotto indagine». E, cosa politicamente più rilevante, nominare la sua stratega elettorale Susie Wiles prossima Chief of staff (Capo di gabinetto) della Casa Bianca. La 67enne Wiles è la prima donna nella storia degli Stati Uniti a ricoprire quell’incarico. Figlia di un ex campione di football americano, è in politica della fine degli anni Settanta e sempre con i repubblicani. Nel 2015 ha iniziato a collaborare alla prima campagna di Trump e da allora è stata la sua più ascoltata consigliera. Ieri lei e Trump hanno incassato anche i collegi elettorali del Nevada e ormai gli manca solo l’Arizona per fare il pieno dei sette Swing States. Ed è ormai questione di ore perché anche la Camera dei Rappresentanti, dopo il Senato, sia assegnata ai Repubblicani, trasformando la vittoria di Trump in un trionfo totale. (...)

