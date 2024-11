Giordano, furia contro i giudici: "Il signor Mimmo e i due ladri albanesi con il piede di porco"

Roberto Tortora 14 novembre 2024 a

a

a

Ci sono esempi di corretta integrazione in Italia, ma, purtroppo, ce ne sono anche tantissimi negativi. Persone che affrontano la vita in un solo modo, con la delinquenza. A danno della sicurezza e della serenità dei cittadini, che non ne possono più.

A Fuori Dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4, viene raccontata la storia del signor Mimmo, che si è trovato due immigrati albanesi incappucciati in camera da letto con un piede di porco. Lui si è spaventato, ha preso la pistola, ha sparato e ha ferito uno dei due delinquenti di striscio... e ora rischia di essere accusato di tentato omicidio.

Feltri ad alzo zero "Al poliziotto che ha ucciso l'immigrato l'avvocato lo pago io. Il morto? Pazienza" | Video

Così arringa Giordano: “Quest’uomo rischia l'incriminazione per tentato omicidio o lesioni aggravate, stanno valutando se dargli il tentato omicidio. A lui che dormiva, santo cielo, dormiva in camera sua! Quella sera guardava la partita, è tifoso dell'Atalanta, anche se in realtà stava guardando la partita della Lazio, non avrebbe fatto male a una mosca e invece ora rischia l'incriminazione per tentato omicidio!".

"Puoi spegnere la sigaretta? Sul treno non si fuma": l'immigrato aggredisce la capotreno, come la colpisce

Su X si scatenano i commenti di altri cittadini, indignati per l’accaduto. C’è chi scrive: “E poi dicono che tutti gli italiani sono contro i giudici! Negli Stati Uniti una cosa del genere non esiste! In Italia i criminali sono sostenuti dalla sinistra!”. Un altro commenta amaramente: “Paese alla deriva… per colpa di una giustizia inesistente!”. E ancora: “I giudici sinistri difendono i delinquenti, con la criminalità ingrassano i loro portafogli”. C’è chi muove, pur condividendo lo sdegno, qualche critica al governo: “L'unica cosa per cui dovrebbe essere incriminato è guardare la Lazio… chi ha promesso mari e monti e si trova al governo dovrebbe mantenere le sue promesse. Giordano quando chiederai a Salvini e Meloni di cambiare la legge sulla legittima difesa? Perché urli quando non ci sono?”.