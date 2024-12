Massimo Giannini, la sparata: "Open Arms, perché Salvini spera di essere condannato"

19 dicembre 2024 a

Domani Matteo Salvini va a processo per Open Arms e saprà se i giudici di Palermo lo condanneranno a 6 anni di carcere per sequestro di persona.

A L'aria che tira, su La7, David Parenzo mostra in studio la maglietta nera di solidarietà al leader della Lega mostrata dai Patrioti a Bruxelles, prima del Consiglio Ue, con richiamo all'articolo della Costituzione italiana che obbliga alla difesa della patria. E poi sottolinea: "Il vicesegretario della Lega Crippa dice un cosa pericolosa, incredibile dal punto di vista istituzionale: 'siamo pronti a mobilitarci in caso di condanna'. Può essere un problema per Giorgia Meloni una condanna di Salvini?", domanda Parenzo a Massimo Giannini.

L'editorialista di Repubblica, ospite, risponde: "Qui siamo ai limiti dell'eversione, di questo si tratta. Io penso, anzi sono abbastanza convinto che Salvini spera di essere condannato. Perché la condanna risolve i mille problemi che Salvini ha in casa sua e rispetto al suo elettorato", è la tesi estrema dell'ex direttore della Stampa.

"Se ti puoi presentare come martire, automaticamente il tuo popolo e il tuo partito si ricompattano intorno a te - prosegue Giannini -. Le sconfitte sull'autonomia differenziata, i treni che non arrivano in orario, lui che è il peggior ministro da quando hanno inventato la ruota... Tutto questo non esisterebbe più, ci sarebbe solo lui attaccato e martirizzato dalla magistratura. E' lo schema che usò Berlusconi", chiosa l'editorialista fingendo di dimenticare quanto le vicende giudiziarie hanno in realtà condizionato sul piano umano ma anche politico dell'ex premier. Salvini, se condannato, rischierebbe di fatto l'estromissione dalla vita politica attiva.

