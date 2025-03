Fuori dal coro, 80enne massacrata da un immigrato mentre va dal medico: immagini forti

06 marzo 2025 a

Immagini terribili quelle andate in onda mercoledì 5 marzo a Fuori dal Coro. Su Rete 4 Mario Giordano mostra l'aggressione subita da una signora di 80 anni. La donna, che - come si vede dal filmato - per camminare si avvale di un bastone, è stata assalita da un aggressore di origini straniere. È accaduto a Trieste, nella mattinata del 24 gennaio, quando l'80enne si stava recando dal medico, in via Foscolo. Qui si vede avvicinarsi un giovane con il capo coperto dal cappuccio di una felpa. In pochi minuti la affianca e le mette le mani al collo strattonandola e riuscendo nell'intendo di strapparle due catenine d'oro. La borsa, invece, rimane nelle mani della donna che riesce in qualche modo a difendersi nonostante venga ben presto scaraventata a terra.

Immediate le urla dell'80enne che attirano l'attenzione dei passanti. Il malvivente a quel punto fugge rincorso da alcuni di loro. Sul caso avvenuto non lontano da piazza Garibaldi, in piena zona rossa, hanno indagato i carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere della zona che hanno ripreso l'intera scena dell'aggressione.

Inutile dire che il video ha scatenato la dura reazione dei tanti telespettatori: "Sempre peggio", "L’immobilismo della nostra società di fronte a tutto questo schifo è la più bassa forma di ipocrisia collettiva", "Che vergogna", "Ora basta", "Pd, tutto questo grazie a voi", sono solo alcuni dei commenti arrivati sotto le immagini diffuse su X.