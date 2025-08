Scandiano, minorenni stranieri riempiono di botte madre e figlia: "Viso tumefatto"

Due minorenni di origine straniera avrebbero preso a calci madre e figlia che li avevano rimproverati per aver preso in giro un uomo con difficoltà comunicative. È successo a Scandiano, nel comprensorio ceramico reggiano. A denunciare l'episodio è il gruppo di opposizione di centrodestra in consiglio comunale. "Ieri mattina - raccontano Antonello Salsi, Andrea Farioli e Giuseppe Pagliani (gruppo Uniti per Scandiano) tramite una nota - le due donne sono intervenute per redarguirli. Sembrava una discussione, ma nel tardo pomeriggio come accadeva nel Far West, i due ragazzi si sono presentati a casa delle due sventurate, aggredendole".

"La ragazza ha riportato tumefazioni al viso - continuano - mentre la madre, avendo subito calci nella pancia e nello stomaco fino a riportare un distaccamento della pleura polmonare, è stata ricoverata all'ospedale". I consiglieri di minoranza concludono: "Ancora una volta denunciamo un episodio di violenza premeditata accaduto nel centro della nostra cittadina e compiuto per mano di due minorenni stranieri che sfogano le loro repressioni ed ire a parole nei confronti di una persona la mattina e con i fatti cioè con violenza inaudita contro madre e figlia nel tardo pomeriggio".