Fuori dal coro, il candidato sindaco islamico alla giornalista: "Sei troppo piccola"

Nonostante ciò, nella città in provincia di Gorizia il divieto non viene ancora rispettato. Di questo si parla anche a “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Mario Giordano.

A Monfalcone , in Friuli Venezia Giulia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR e ha stabilito che sono vietate le moschee “fai da te”. Non si potrà più pregare in luoghi illegali e nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto.

L’inviata del programma, Serena Pizzi, è andata a Monfalcone per chiedere a Bou Konate, candidato sindaco con una lista islamica, perché ci siano in giro ancora moschee illegali. L’approccio, però, è tutt’altro che amichevole e l’uomo non risponde alla giornalista: “Perché non risponde alle domande, lei è candidato sindaco, a chi deve rispondere, deve rispondere ai cittadini”.

Un locale utilizzato come luogo di culto islamico quando il Consiglio di Stato ha detto che non è possibile.

Accade a #Monfalcone.

Abbiamo chiesto spiegazioni ad Abdul Aziz, candidato nella lista islamica di Bou Konate.

Il servizio di @serena_pizzi a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/bPD9zapoU0 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 9, 2025

La reazione di Konate è più che retrograda: “Io non devo rispondere a lei, mandami il tuo capo”. La Pizzi non capisce: “Ah, perché non sono degna di parlare con te?”. E Konate la gela: “Sei troppo piccola”. La giornalista non ci sta: “Ah sono troppo piccola… o forse è questa la considerazione che hai delle donne, perché il mio capo è uomo? Ah no? E per quale motivo vuoi parlare con Mario Giordano?”. Konate ancor più folle: “Perché lui è al mio livello”.

La Pizzi chiude indignata: “Ah e io non sono al tuo livello”. E non va meglio nemmeno con Abdul Aziz, candidato nella lista islamica di Bou Konate, che sa solo ridere di fronte alle contestazioni di Serena Pizzi: “Come mai state utilizzando ancora questo locale come luogo di culto, quando il Consiglio di Stato dice che voi qui non potreste farlo? E che, anzi, dovreste ripristinare il locale alla destinazione d'uso originaria, quindi ad un'attività direzionale? Perché ridi invece di rispondere? Tu sei candidato nella lista di Bou Konate, non hai nulla da dire oltre a ridere? Come mai continuate ad usarla come moschea, perché non rispondi?”.