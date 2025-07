Milano, l'Islam festeggia l'Ashura e chiude le donne nel recinto

Gli uomini in strada a compiere il rito dell’autoflagellazione. Le donne - rigorosamente velate- costrette in un recinto con tanto di lenzuolo nero a separarle dal resto del mondo. Benvenuti a Milanistan, zona Stazione Centrale, dove ieri la comunità sciita si è riunita per festeggiare la ricorrenza dell’Ashura, che rappresenta il giorno del martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Si tratta di una giornata che in realtà divide l’islam. Se per gli sciiti è una giornata di dolore e di orgoglio spirituale, per i sunniti l’Ashura rè legata a due grandi eventi presenti nei testi religiosi: la salvezza del profeta Mosè e del popolo d’Israele dall’esercito del faraone attraverso l’apertura del Mar Rosso; e la fine del diluvio universale con l’approdo dell’arca di Noè.

Al di la della valenza religiosa, quello che colpisce nella giornata di ieri è il trattamento che l’islam- nonostante i continui e spesso goffi tentativi di smentita riserva alle donne. Mentre gli uomini sfilavano pregando battendosi il petto in segno di autoflagellazione, alle donne è impedito partecipare. Se ne sono rimaste lì, in silenzio, a guardare. Succede ogni anno nell’indifferenza delle femministe che s’indignano solo se a parlare è una donna di destra, ma che se ne stanno zitte davanti a palesi violazioni dei diritti delle donne. Anzi, in palese violazione dei più elementari diritti umani.