Albania, si parte: il primo rimpatrio

Sss, silenzio, non ditelo alla sinistra, o almeno abbiate un certo tatto: i centri-migranti in Albania iniziano a funzionare. Ieri è stato disposto il primo rimpatrio. Fondamentale, in attesa della decisione della Corte di Giustizia europea sui “Paesi sicuri” – la Commissione Ue invece ha già dato il suo parere, e ci torniamo – è stata la trasformazione delle strutture in Cpr, ossia in centri di permanenza e rimpatrio destinati agli irregolari su cui pende un decreto di espulsione. La notizia del rimpatrio è stata diffusa su X dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Primo rimpatrio di un cittadino trattenuto nel centro di Gjader. Le operazioni a carico dei migranti irregolari proseguiranno anche nei prossimi giorni come previsto dalla strategia di governo per un’azione più efficace di contrasto all’immigrazione irregolare».

IL PROFILO

Il rimpatriato è un bengalese di 42 anni, in Italia dal 2009, espulso per pericolosità sociale: a carico ha diversi precedenti tra cui uno particolarmente grave per violenza domestica. Il provvedimento di espulsione è stato emesso dal prefetto di Palermo lo scorso 25 marzo. Successivamente, prima di essere portato in Albania, era stato messo nel Cpr di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta.