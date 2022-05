Ucdl, esposto del presidente Erich Grimaldi alla Corte dei Conti sulla gestione Covid, Rigano: "Attendiamo valutazioni"

16 maggio 2022 a

L'"Unione per le cure i diritti e le libertà" (Ucdl) ha presentato un esposto alla Corte dei Conti di Roma per avere chiarimenti sulla gestione della pandemia. Con un esposto preciso e articolato, l'avvocato Erich Grimaldi, presidente di Ucdl, chiede approfondimenti su alcuni aspetti ancora irrisolti: "Sono state rilevate alcune incongruenze e azzardi nell’impostazione del programma di gestione pandemica che hanno portato, da un lato ad una non lineare interpretazione dei dati sui quali si è basata la definizione della proroga dell’emergenza con tutti i danni economici correlati alle dovute chiusure, dall’altro ad una cattiva gestione del danaro pubblico per due macro argomenti che si rende necessario approfondire". I punti da approfondire per Ucdl sono diversi, tra questi: i rimborsi relativi alle ospedalizzazioni in reparto e gli impegni contrattuali assunti per dosi dei vaccini in relazione alle possibili previsioni pandemiche. Riguardo all'esposto, Valentina Rigano, portavoce Ucdl, ha affermato: "Attendiamo le valutazioni della corte contabile circa l'esposto presentato da Erich Grimaldi per Ucdl. In politica, specialmente in emergenza, è comprensibile sbagliare. Ciò che resta inaccettabile sono decisioni celate e prese senza un reale piano di emergenza e la mancata trasparenza verso la popolazione spaventata dalla malattia, ma anche dalla gestione cure e vaccini"

