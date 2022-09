Al via il progetto per un corridoio multimodale merci di collegamento tra la Lituania e l'Italia attraverso il Friuli Venezia Giulia

Il 6 settembre a Trieste la sottoscrizione dell'accordo-quadro alla presenza dei Ministri allo Sviluppo delle Infrastrutture dei due Paesi. Partner per l'Italia Alpe Adria e la Samer & Co. Shipping di Trieste.

Disegnare una nuova arteria fondamentale del sistema logistico europeo, avviando per la prima volta servizi di collegamento ferroviario intermodale a frequenza programmata tra il Friuli-Venezia Giulia e la Lituania. Ma anche aumentare il volume del traffico merci tra le due aree economiche interessate, utilizzando modalità di trasporto integrate lungo un corridoio multi-modale e digitalizzando i processi logistici per una “direzione verde” nel settore trasporti. Sono gli ambiziosi obiettivi di un accordo-quadro internazionale di collaborazione che sarà sottoscritto il 6 settembre a Trieste alle ore 17.00 alla presenza di Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in Italia, e Marius Skuodis, Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni in Lituania, nella sede della Regione Autonoma Fvg. Protagoniste del progetto per la parte italiana sono la Società Alpe Adria e la Samer & Co. Shipping di Trieste, mentre i partner esteri alla firma saranno la società ferroviaria lituana AB-LTG Cargo e la Duisport Agency GmbH di Duisburg.

L'intesa è un nuovo e importante traguardo per Alpe Adria S.p.A., partecipata in quote uguali, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dalla Regione FVG e dalle Ferrovie dello Stato italiane, per lo sviluppo dell’intermodalità. Una società dotata di una lunga e consolidata esperienza nello sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali, con una rete integrata di collegamenti tra i nodi logistici regionali, il Nord Italia ed il Centro-Est Europa, che è diventata lo strumento logistico di cui l'Autorità di Sistema Portuale si è avvalsa in questo ed in altri progetti strategici di ampio respiro. Soddisfazione per questo accordo anche negli headquarters di Samer & Co. Shipping, che opera come agente marittimo, terminalista portuale e spedizioniere internazionale.



Entrando nel dettaglio, le parti mirano ad avviare e sviluppare il trasporto merci tra Kaunas e il porto di Trieste e Monfalcone (anche attraverso il porto interno di Duisburg e il sistema logistico interno del Fvg), nonché a sviluppare trasporto merci in altre direzioni tra la regione del Mar Baltico, i Paesi scandinavi e l'Italia; tutto ciò cercando di sviluppare altre partnership attraverso la cooperazione e la condivisione dell'esperienza accumulata nel settore trasporto merci e logistica.



Il MoU, inoltre, prevede la collaborazione dei partner nella promozione dei servizi quali strumenti di sviluppo dei flussi di traffico tra l’area baltica e il Nord Adriatico, il coordinamento nella partecipazione ad eventi per la pubblicizzazione, l’introduzione di avanzate tecnologie di gestione e la digitalizzazione dei processi logistici correlati.

“L'intesa ci impegna a rafforzare i rapporti economici e di interscambio tra due aree economiche con enormi potenzialità – spiega IL CEO di Alpe Adria Antonio Gurrieri – valutando le opportunità per la realizzazione di servizi ferroviari intermodali per il trasporto delle unità di carico e delle merci, nei due versi, sia in importazione che in esportazione, sulla direttrice che comprende il porto di Trieste/Monfalcone, l’Interporto di Cervignano, il porto interno di Duisburg in Germania con la funzione di snodo di raccordo e il terminal intermodale lituano di Kaunas”. I servizi saranno dedicati al trasporto di carichi di transito da e per l’oltremare attraverso i due porti regionali di Trieste e Monfalcone e, via Cervignano, di carichi con origine sia regionale che nazionale e destinati al mercato lituano e degli altri Paesi dell’area baltica, nonché di carichi con origine lituana e destinati sia alle realtà economiche della regione, sia all’export oltremare. “Grazie a questa iniziativa – commentano Antonio Gurrieri CEO di Alpe Adria spa ed Enrico Samer, Presidente e CEO di Samer & Co. Shipping SpA – si ampliano le prospettive del sistema logistico nazionale e del Friuli Venezia Giulia su fronti europei ancora più orientali.”.