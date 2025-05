Lituania, Berlino schiera le truppe: la prima volta dalla seconda guerra mondiale

La Germania di Friedrich Merz ha deciso di dispiegare le sue truppe in Lituania: non succedeva dalla fine della seconda guerra mondiale. L'obiettivo, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è fornire maggiore protezione al fianco orientale della Nato. Per questo, già nel 2022, Berlino aveva annunciato il trasferimento in modo permanente delle truppe della Bundeswehr in Lituania, per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondale. La cerimonia con cui è stata confermata la notizia è avvenuta a Vilnius alla presenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del suo ministro della Difesa Boris Pistorius che, in una conferenza stampa congiunta con il presidente lituano Gitanas Nauséda, hanno detto che manterranno la promessa.

Il 45esimo battaglione corazzato dell’esercito tedesco trasferirà 4.800 soldati e 200 civili in Lituania entro il 2027. Merz ha puntualizzato che “insieme ai nostri partner siamo determinati a rafforzare la difesa della Lituania e delle Repubbliche baltiche Estonia e Lettonia, ex repubbliche sovietiche che sono diventate membri della Nato e dell’Ue e temono un attacco russo”. Nelle scorse settimane il ministro della Difesa Pistorius aveva già promesso che la Germania “è pronta a difendere ogni metro quadro del territorio Nato”. E aveva precisato che lo stanziamento delle truppe permanenti in Lituania vuol essere “un chiaro segnale a qualsiasi potenziale avversario”.