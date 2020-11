Luca Zaia e i test fai da te contro il Covid, Andrea Crisanti: "Siamo alla follia più totale"

17 novembre 2020

Bocciati su tutta la linea. Il virologo Andrea Crisanti ha definito "totale follia" i test fai da te per il Covid, promossi da Luca Zaia e sperimentati in Veneto. Lo stesso governatore ne ha fatto uno in diretta Facebook, per mostrare la velocità e l'efficenza del risultato. "Penso che in un'epidemia la tracciabilità e l'identificazione dei contatti sia un caposaldo. Questa non credo sia una cosa seria", ha dichiarato durante un'intervista a Radio Capital. E poi ha rincarato la dose: "Stiamo banalizzando una cosa serissima di sanità pubblica, paragonandolo a un test di gravidanza". Un riferimento a Zaia, che aveva accostato i test diagnostici a quelli di gravidanza. Il virologo, poi, ha spiegato che con i tamponi fai da te il rischio è quello di trovarsi di fronte a persone che si fanno il test a casa e poi, anche se positive, se ne vanno in giro.