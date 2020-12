Maltempo, esonda il Panaro e il Brennero viene interrotto: danni in tutta Italia, le immagini sconvolgenti

06 dicembre 2020

Il maltempo si sta abbattendo su tutta Italia. Particolarmente critica la situazione nel nordest con allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano per le piogge e le nevicate. Allerta arancione invece su Emilia-Romagna, Lazio, Provincia Autonoma di Trento, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Umbria, Calabria e Sicilia.

La situazione si è rivelata talmente criticata da richiedere l'interruzione della ferrovia del Brennero. Chiusa anche l’autostrada A22 in direzione Austria tra Vipiteno e il confine di Stato. Non mancano le evacuazioni che si sono abbattute nel Modenese tra Gaggio e Nonantola per l’esondazione del fiume Panaro. 411 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Veneto tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia . Un ponte su un torrente è crollato a Gosaldo (Belluno).