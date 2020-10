"Non sono geloso della Ferragni, ma quei 40 secondi...": Salvini ancora contro Conte

21 ottobre 2020

Ancora polemiche per la telefonata di Giuseppe Conte a Chiara Ferragni e Fedez, chiamati a collaborare per far passare il messaggio di indossare la mascherina contro il coronavirus. E a spargere ancora un poco di sale, ora, ci pensa Matteo Salvini, che intercettato dai cronisti commenta sornione: "Non sono geloso della chiamata di Conte a Fedez e Chiara Ferragni. Prendo atto del fatto che io da capo dell’opposizione ho parlato negli ultimi mesi per 40 secondi al telefono con Conte, l’altra sera alle 21:31, mentre evidentemente Fedez e Ferragni hanno qualcosa di più interessante da dire. Non è questa la collaborazione che ci aspettavamo". Il riferimento del leader della Lega è al fatto che domenica sera, il premier abbia chiamato le opposizioni soltanto pochi minuti prima della conferenza stampa di presentazione del dpcm. Che collaborazione sarebbe, questa?