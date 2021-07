Giorgia Meloni contro Salvini e Berlusconi: "Strategia per creare una nuova alleanza?"

19 luglio 2021

Un pesante sospetto su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, un attacco politico diretto. Giorgia Meloni, a Napoli per presentare il suo libro Io sono Giorgia intervistata dal direttore del Mattino Federico Monga, va dritta al punto e indica qual è il problema con Lega e Forza Italia. "Io continuerò a battermi nell’unità del centrodestra, io credo in questa unità. A questo punto voglio sapere se vale anche per gli altri. Altrimenti penso che questo farci spazientire sia funzionale a creare un’altra alleanza", "Quello che voglio capire è se ci credono anche gli altri - spiega, ancora più esplicita, la leader di Fratelli d'Italia -, perché sono accadute troppe cose che francamente mi fanno temere il contrario".



Il riferimento indiretto è alla posizione assunta da Lega e Forza Italia, che hanno trovato un accordo nella maggioranza sul nuovo Cda della Rai lasciando FdI senza alcun consigliere. "L'opposizione non è rappresentata, è un precedente scandaloso", ha ribadito la Meloni, che dal palco napoletano ha poi aggiunto: "Non è che se Orban nomina i componenti del comitato di controllo del servizio pubblico televisivo non si può fare e se lo fa il Governo Draghi con la Rai si può fare. Questo dimostra che il tema della clausola dello stato di diritto attivata verso l’Ungheria dall’Ue è strumentale". Ma la polemica, più che con l'Unione europea o Bruxelles, è diretta ovviamente agli alleati del centrodestra, che dal canto loro assicurano che tutte le posizioni saranno rappresentate e tutelate.