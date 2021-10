Luciana Lamorgese e il poliziotto in borghese in piazza a Roma che ribalta la camionetta: "Una verifica"

20 ottobre 2021

C'è un passaggio nel discorso di Luciana Lamorgese alla Camera sulle violenze di piazza a Roma che ha fatto sussultare i deputati di Lega e Fratelli d'Italia. Poco sottolineato dai media, ma diventato immediatamente virale sui social a suon di ironie, sfottò e commenti ben più seri.

La ministra degli Interni riferisce in aula sulla manifestazione dei No Green pass che dieci giorni fa, nella Capitale, ha portato alla occupazione della sede della Cgil, su input dei leader di Forza Nuova. Una violenza fascista che secondo Matteo Salvini e Giorgia Meloni è stata "avallata" dal Viminale, a differenza della repressione rapida e durissima messa in atto contro i portuali di Trieste, pochi giorni dopo, sgomberati con gli idranti nonostante in quest'ultimo caso i No Green pass avessero messo in atto una protesta del tutto pacifica.

I sospetti che le forze dell'ordine abbiano "soffiato sul fuoco" dei disordini di Roma, con dubbi di "infiltrazioni", sono rimbalzati sui social fin da subito. La Meloni ha parlato apertamente di "strategia della tensione" e molto rumore hanno fatto le immagini di (presunti) agenti che si cambiavano d'abito nella sede della Cgil e che si erano mescolati in piazza con i manifestanti.

Una conferma, piuttosto imbarazzata, arriva a Montecitorio dalla stessa Lamorgese, che parla di un poliziotto ripreso mentre cerca di ribaltare una camionetta della Polizia. "Agli stessi compiti era addetto anche l'operatore della Polizia che in abiti civili compare in alcune immagini apparse sui social - spiega la ministra -. Presente all'azione di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della Polizia. In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse effettivamente a essere conclusa". L'aula rumoreggia, i social esplodono. E c'è chi riassume l'intervento di Lamorgese con un meme di Amici miei e una battuta, amarissima: "Verifica ondulatoria con scappellamento a destra".