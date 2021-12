Giuseppe Conte: "Il mio stipendio? Sono mesi che non prendo una lira". Come campa ora il leader M5s

08 dicembre 2021

"Se prendo uno stipendio? Sono vari mesi che sono in aspettativa, non prendo una lira e sono mesi che non faccio l'avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica", dice da Giorgia Meloni, ad Atreju, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. "Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio. "Da quando ho assunto questa responsabilità - ha rimarcato l'ex presidente del Consiglio - ho tirato una linea".