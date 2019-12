Diritto e necessità dei pazienti di screening nutrizionali al momento dell’accesso alle strutture del SSN

MALNUTRIZIONE

La quasi totalità degli Alimenti a Fini Medici Speciali per la nutrizione orale (Supplementi Nutrizionali Orali) non è ancora riconosciuta nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) neanche per il paziento oncologico che potrebbe avere un sicuro beneficio dalla supplementazione orale. Solo alcune Regioni hanno attivato programmi di erogazione di AFMS orali, con evidenti e ingiuste disparità di trattamento. I pazienti hanno diritto e necessità di effettuare gli screening nutrizionali al momento del loro accesso nelle strutture del SSN, per una corretta diagnosi del loro stato nutrizionale, nonché per una appropriata presa in carico da parte di medici esperti nell’ambito della nutrizione clinica.