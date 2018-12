"I sex toys? Il fatto che se ne possa parlare liberamente senza scadere in volgarità è un segnale". La psicoterapeuta Stefania Andreoli, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nell'ultima parte della puntata, parla di sessualità con particolare riferimento al mondo maschile. Dopo il servizio mandato in onda sulle reazioni dei ragazzi all'argomento, la Andreoli vuole subito sottolineare come il tema possa "essere messo sul piatto" senza tabù e senza cadere nella volgarità. La domanda è: "Se i sex toys li usano soprattutto le donne perché non possono usarlo anche gli uomini?".