Viaggia ovunque, soprattutto in Sudamerica, Papa Francesco: l'ultimo viaggio in Cile e Perù. Evita soltanto un Paese: la sua Argentina, il Paese natale. Già, dopo nove viaggi in America Latina, ancora non è tornato a casa (dal 2013: Cuba, Messico, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasile, Paraguay e ora Cile e Perù).

Perché evitare l'Argentina? In Vaticano, riporta Italia Oggi, sospettano che il Papa rifiuti di tornare nel paese d'origine per timore di essere "sfruttato" dal presidente, Mauricio Macrì, per interessi politici personali. O meglio, forse rifiuta l'Argentina proprio in segno di opposizione alle politiche liberali di Macrì: per questo non vorrebbe dare la sua approvazione a un viaggio ufficiale. Il Papa, insomma, ancora una volta fa politica.

Per inciso, nel 2016, Francesco aveva ricevuto Macrì in Vaticano in un incontro che, raccontano, è stato gelido (i due si conoscono perché Macrì era sindaco di Buenos Aires ai tempi in cui Bergoglio era l'arcivescovo della città). Anche i vescovi argentini avrebbero perso la speranza di vedere il Papa nelle sue terre, almeno secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro.