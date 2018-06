Finalmente è arrivato il grande caldo. Ma durerà pochissimo. Per venerdì, infatti, secondo gli esperti di 3bmeteo.com è previsto un calo termico di 6-8°, dovuto alla perturbazione che attraverserà da nord a sud lo Stivale. Le temperature scenderanno in modo deciso sui versanti adriatici e ancor di più sulle Alpi orientali. Calo termico meno evidente al Nord Ovest per via dei venti di caduta. Sabato l'aria fresca interesserà gran parte d'Italia e le temperature scenderanno anche sulle Tirreniche e successivamente anche al Sud e sulla Sicilia.

I valori in tal frangente saranno compresi tra 23 e 27°C al Nord tra 24 e 28° al Centro e tra 25 e 29° al Sud con solo qualche punta di 30°C su Sardegna e Sicilia. Minime in calo con valori prossimi ai 12-14°C nelle pianure del Centro Nord. L'estate gradevole dovrebbe proseguire anche in avvio della nuova settimana, poi l'alta pressione dovrebbe portare un nuovo aumento termico quanto meno al Nord.