Sfida all'ultimo telespettatore: sarà Barbara Palombelli, su Rete4, l'avversaria di Lilli Gruber su La7. Contro lo storico Otto e mezzo, ora Mediaset ha deciso di schierare la padrona di casa di Forum con un nuovo talk, Stasera Italia. Si parlerà di politica, in modo forse diverso da quanto fatto fino a oggi da Lilli la rossa. L'obiettivo della Palombelli, spiega lei al Messaggero, sarà "spingere la gente a far pace con la politica. Spiegando come stanno le cose: non è vero che la situazione è così drammatica come è stato detto in questi anni. Questo è ancora un Paese che lavora e tiene in piedi tutto, fregandosene della politica e dei suoi giochini".



Fra lei e la Gruber, giura, "c'è grande stima. E Otto e mezzo l'ho condotto anch'io nel 2003 con Giuliano Ferrara". Il suo giudizio su chi governa è distante anni luce da quello della Gruber, guarda i nuovi politici "con interesse e senza spocchia": "La Lega ormai ha una storia trentennale, spesso di grande efficienza come in Veneto. Quelli del M5S hanno intercettato un malessere che il Pd in cinque anni non ha intravisto nemmeno da lontano".