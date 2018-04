Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi. E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la direttrice di Euromedia Research mostra dei dati davvero infelici per il presidente di Forza Italia. Alla domanda "che governo vuole", gli elettori hanno risposto: Movimento 5 stelle-Lega (28,5 per cento) e Movimento 5 stelle-Centrodestra (13,7 per cento).

Insomma, commenta la Ghisleri, "gli italiani confermano il risultato del voto. Tanto che se noi sommiamo M5s e Lega arriviamo praticamente al 49-50 per cento del voto". Mentre "la performance di Forza Italia le ha fatto perdere appeal".