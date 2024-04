Tv talk, Bernardini annuncia l'addio: "Voi siete contenti", gelo in studio

28 aprile 2024 a

Massimo Bernardini ha annunciato il suo addio alla storica trasmissione di Rai Tre, Tv Talk. Nella puntata andata in onda ieri, sabato 27 aprile, il conduttore ha annunciato che quella del prossimo 25 maggio sarà l'ultima puntata in cui sarà al timone del programma: "Vi devo parlare di me - ha detto Bernardini - Forse qualcuno l'avrà già notato. Ho raccontato che il 25 maggio condurrò per l'ultima volta questo bellissimo programma...".

Ed è stato in quel preciso istante che da tutto lo studio si è levato un coro di disapprovazione: "Noooo!". Ma Bernardini ha subito replicato con una frase che in realtà ha gelato il pubblico e gli spettatori a casa: "Non è vero perché poi voi siete contenti che me ne vada. Ringrazio per l'affetto che mi state dimostrando. Lo vedo anche in giro per Milano e per l'Italia ma adesso non esageriamo. Ma ce ne occuperemo, però, soltanto all'ultima puntata, quella del 25 maggio".

Insomma un addio piuttosto discutibile quello di Bernardini che ha fatto a suo modo un pezzo di storia della tv pubblica del nostro Paese raccontando nel dettaglio il piccolo schermo analizzando le curve di share ma anche le novità che ogni settimana vanno in onda e diventando di fatto un punto di riferimento per gli analisti della tv e per il pubblico a casa.