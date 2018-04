Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati, Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle elezioni regionali di domenica 22 aprile. Parlando come se, di fatto, nulla fosse successo o quasi nelle 24 ore precedenti... "Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche venerdì sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader" ha detto questa mattina il leader dio Forza Italia rispondendo ai giornalisti.