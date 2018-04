Luigi Di Maio esulta dopo la sconfitta in Molise alle elezioni regionali del 22 aprile. Nonostante il candidato grillino sia stato sconfitto da quello di centrodestra, Di Maio trova nel voto molisano i motivi per proseguire le trattative sul governo sulla stessa posizione avuta nei giorni scorsi.

"I partiti che insieme rappresentano il centrodestra a livello nazionale insieme superano il 22% - ha detto Di Maio - Il nostro Andrea Greco, da solo, supera il 38%. Il Movimento Cinque Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione". Secondo Di Maio il voto in Molise per il centrodestra sarebbe stato sostanzialmente una sconfitta: "Donato Toma era sostenuto da una coalizione composta da 9 liste, di queste nemmeno una è riuscita a raggiungere il 10% dei voti".