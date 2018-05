Il possibile nuovo premier Giuseppe Conte è un professorone lontano dalla politica ("Ma ho sempre votato a sinistra"), con una passione per bei vestiti, gemelli e pochette. E poco tempo, perso com'è stato fino a oggi tra ricerche, studi e pubblicazioni in giro per il mondo, dagli Usa alla Francia. Minuti contati, da dedicare al diritto. Forse per questo, e forse per inclinazione personale, agli "scocciatori" che gli inviano sms secondo il Corriere della Sera il membro laico del Consiglio superiore del Consiglio di giustizia amministrativa (nonché condirettore della nuova collana Laterza dedicata ai Maestri del diritto) è solito rispondere in maniera molto ironica e un po' cattivella: "Scrivetemi come se ogni messaggio costasse 10 euro, vi aiuterà a concentrare il pensiero". Chissà l'assedio di questi ultimi giorni...