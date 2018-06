E' passata appena una settimana da quando il governo è salito a giurare al Quirinale, e già nella maggioranza giallo-verde si aprono crepe profondissime, che fanno pensare a una "morte prematura" dell'esecutivo. Oltre al nodo delle infrastrutture, si apre ora uno scontro durissimo sull'immigrazione tra il presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, e il leader della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini.

Nelle scorse ore, il segretario del Carroccio aveva delineato il contenuto del suo piano anti-immigrazione, basato su più Cie in tutta la penisola, centri per il rimpatrio blindati, respingimenti e revoca di qualunque funzione alle Ong che stanno ancora operano nel Canale di Sicilia.

Ma stamattina Fico se n'è uscito con una serie di dichiarazioni che vanno in una direzione opposta: ricevendo i rappresentanti di "Medici senza frontiere", Fico ha detto che "chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato. Lo Stato dev'essere vicino a chi soffre, ai più deboli, a chi viene considerato ultimo. La loro sofferenza è la mia sofferenza, la loro ricerca di dignità è la mia ricerca di dignità". "Io incontro Msf perche è un'ong molto importante che opera in tutto il mondo e aiuta le persone che hanno bisogni. Vanno supportate le organizzazioni che aiutano gli altri: la solidarietà è sempre di tutti, non di qualcuno in particolare".