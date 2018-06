Lega sopra il 29%, Forza Italia sotto il 10. Tra i due partiti che nel centrodestra governano centinaia di amministrazioni locali s'è scavato un solco in termini di consensi enorme. E da settimane si rincorrono le voci di frotte di parlamentari forzisti pronti ad abbandonare la nave che affonda per assicurarsi una navigazione più sicura sulla corazzata leghista. Già, ma quanti? Giancarlo Giorgetti, storico braccio destro di Matteo Salvini nel Carroccio e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, risponde in una intervista a Panorama che "sono molti di più della decina di cui si va parlando". Ma la sua è una secchiata d'acqua ghiacciata per i "transfughi" azzurri: "Molti si sono avvicinati, dopo aver visto i sondaggi, ma non è nostro interesse coltivare questi, chiamiamoli così, movimenti". Cioè, la lega sta bene così com'è.