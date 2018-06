Guido Crosetto ha presentato un mese fa le dimissioni alla Camera ma non è così immediata l'approvazione (vedi il caso di Giuseppe Vacciano, isenatore ex Cinquestelle, che nella scorsa legislatura, dopo aver presentato le sue dimissioni, ha atteso circa quattro anni per essere "licenziato"). Il deputato di Fratelli d'Italia si trova contro non solo il suo partito ma anche Forza Italia e Pd perché non sono ben chiari i motivi che l'hanno portato a questa decisione. Quindi al momento le sue dimissioni sono state rinviate.

"Sono fiducioso, sarà facilissimo, alla prima votazione i deputati accetteranno le mie dimissioni. Come più volte ho detto, lascio per motivi personali", spiega Crosetto in una intervista a Il Tempo, "in questa fase della mia vita ci sono priorità diverse dalla politica. Mentre continuerò ad assumere l'incarico di coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia".