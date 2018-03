Presente in 136 paesi del mondo, Menarini continua comunque a investire moltissimo in Italia: dei 17 mila dipendenti del gruppo, più di 3.700 lavorano sul territorio italiano. Di questi, quasi 300 sono stati assunti negli ultimi due anni, la maggior parte dei quali nella sede centrale di Firenze. Con un’età media di 29 anni, sono tutti profili altamente qualificati: più del 90 per cento dei dipendenti Menarini ha una laurea o un diploma tecnico. “Siamo orgogliosi di questo risultato – hanno dichiarato Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti, presidente e vicepresidente del Gruppo Menarini – e vogliamo sottolineare che anche questa 17millesima assunzione è merito soprattutto del lavoro straordinario svolto da tutti i nostri dipendenti che, con passione e forza di volontà, sono i veri artefici del successo del gruppo Menarini”. Con l’apertura delle due nuove filiali in Perù e Colombia, gli investimenti nei centri di ricerca di Berlino e Pisa e la crescita dell’Asia Pacifico, la strategia di Menarini punta sempre sulla qualità del farmaco e sull’internazionalizzazione, chiudendo il 2017 con un fatturato pari a 3,6 miliardi di euro.

Il gruppo farmaceutico Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in 136 paesi al mondo e conta, appunto, 17 mila dipendenti. Con un fatturato di 3.6 miliardi di euro è oggi, secondo Quintiles IMS, al 12° posto in Europa su 5.255 aziende e al 36° posto nel mondo, su 20.862. Con 6 centri di Ricerca e Sviluppo i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 16 stabilimenti produttivi del gruppo, in Italia e all’estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 570 milioni di confezioni l’anno. Con la sua produzione farmaceutica Menarini contribuisce, in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo. (ANDREA COEN TIRELLI)