Farina fortificata con acido folicocontro le malformazioni neonatali

In Italia non c’è abbastanza consapevolezza dell’importanza di un corretto apporto di acido folico durante la gravidanza. È questo il grido d’allarme lanciato dalla Società italiana di neonatologia (Sin) nei mesi scorsi e rimasto inascoltato ritorna attuale alla luce di uno studio pubblicato su ‘Birth defects research’ realizzato dai ricercatori della Emory's Rollins school of public health, in Georgia: il 70 per cento delle malformazioni neonatali potrebbero essere evitate con l’assunzione quotidiana di acido folico durante la gravidanza e nei mesi che immediatamente la precedono. Una pratica poco diffusa nel nostro paese, che mette a rischio la vita di centinaia di bambini che in altri paesi del mondo è stata contrastata con l’introduzione di alimenti fortificati. Sono stati valutati i casi di difetti alla nascita in 71 paesi del mondo, tra cui l’Italia, in cui non vengono utilizzate farine di frumento fortificate e confrontati con gli 81 in cui, invece, vengono utilizzate. Introducendo sul mercato farina fortificata ogni anno si preverrebbero 57 mila difetti alla nascita. “Oggi la prevenzione migliore e più efficace della spina bifida e degli altri gravi difetti del tubo neurale risulta essere la fortificazione con acido folico di alcuni alimenti di largo consumo come le farine o alcuni prodotti da forno – afferma il presidente della Sin Mauro Stronati – Solo il 30 per cento delle donne, infatti, attua la profilassi volontaria con acido folico, raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel periodo pre-concezionale, che non si è comunque dimostrata sufficiente a ridurre l’incidenza di queste patologie. Con l’introduzione di alimenti fortificati, invece, come avvenuto in altri paesi del mondo, si potrebbero prevenire fino al 70 per cento delle malformazioni”. Lo studio della Emory's Rollins school of public health rafforza le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che suggeriscono alle donne che intendono avere figli l’assunzione quotidiana di almeno 400 microgrammi di acido folico, prima e durante la gravidanza, per ridurre il rischio di malformazioni neonatali. È fondamentale che l'embrione abbia a disposizione un adeguato apporto di acido folico che deve essere assunto mesi prima del concepimento, ma ciò spesso non accade con l'alimentazione e solo il 30 per cento delle donne, nel mondo, prende integratori per sopperire a questa carenza. Ogni anno, solo in Europa circa 5mila feti sono affetti da spina bifida e, secondo stime dell’Istituto superiore di sanità, almeno 200 in Italia. Queste patologie possono essere incompatibili con la vita già in epoca neonatale, o estremamente invalidanti con esiti cognitivi e neuro-motori: alterazioni del controllo degli sfinteri, manifestazioni epilettiche, difetti del tono muscolare e neurosensoriali, paralisi cerebrale. Il percorso di cura in epoca neonatale e nelle età successive è estremamente lungo e complesso, richiedendo la partecipazione di numerose figure professionali, con importanti costi assistenziali per il Servizio sanitario nazionale e soprattutto per le famiglie, che pagano un prezzo sociale ed emozionale molto alto. In maniera estremamente pragmatica nel 1998 negli Usa, congiuntamente a programmi di informazione alla popolazione, si è imposta per legge alle industrie alimentari una fortificazione con acido folico di alcuni alimenti molto diffusi nella dieta americana, in particolare quelli a base di cereali. Un recente report dei Centers for disease control and prevention ha rilevato che dopo 16 anni, i tassi di difetti del tubo neurale si sono ridotti del 35 per cento con circa 1300 casi all’anno in meno, senza alcun rilievo di effetti indesiderati riferibili a questa strategia profilattica e un risparmio stimato intorno ai 508 milioni di dollari. (MATILDE SCUDERI)