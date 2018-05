Uwell: la tua salute è a portata di mano

Da oggi prendersi cura della propria salute e di quella dei propri familiari è più semplice e immediato. Nasce infatti Uwell, la prima piattaforma digitale che integra servizi innovativi e contenuti educazionali personalizzati per la salute e il benessere quotidiano. Iscriversi è facilissimo: è sufficiente accedere al sito www.uwell.it da pc o scaricare l’app su Android e Apple e creare un profilo per sé eper i propri figli. “In Sanofi crediamo che prevenzione, salute e benessere siano indispensabili per vivere in modo più sano. Uwell nasce per educare e motivare le persone a prendersi cura di sé in modo consapevole e partecipe delle proprie scelte. Nasce sulle esigenze concrete delle persone, per semplificare il loro percorso di salute quotidiano - spiega Fabio Mazzotta, general manager BU Consumer Healthcare Sanofi Italia - Uwell è oggi la piattaforma più innovativa nell’area dell’healthcare. Siamo orgogliosi di lanciarla per primi e siamo certi che questa nuova esperienza ci permetterà di migliorarne costantemente i servizi e ampliarne le funzionalità”.

La prima versione della piattaforma Uwell include una serie di funzionalità tra cui il 'Profilo Salute', un luogo dove annotare le informazioni importanti relative alla propria salute, come la tessera sanitaria, date e richiami delle vaccinazioni, allergie e molto altro. La funzionalità 'Agenda' ricorda appuntamenti e orari di assunzione dei farmaci, l’Armadietto digitale dei medicinali ne segnala la scadenza e ne ricorda in modo semplice caratteristiche, proprietà e avvertenze di utilizzo. Con Uwell è possibile ricevere un medicinale a casa in 60 minuti grazie all’area 'Servizi Farmacia' che, inoltre, geolocalizza quella più vicina e aperta in un preciso momento, segnalando tutti i servizi specifici offerti. Uwell è anche una fonte ricca e certificata di contenuti educazionali utili. Uwell sarà costantemente aggiornata e ampliata con nuovi servizi orientati a soddisfare le necessità di salute delle persone. Partner per il design e lo sviluppo di Uwell è Accenture Interactive, agenzia digitale che continuerà a lavorare al fianco di Sanofi per la futura evoluzione del progetto. (EUGENIA SERMONTI)