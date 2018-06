Presentata da Avis Comunale di Milano e Avis Regionale Lombardia la nuova campagna estiva ‘Dona prima di partire’, per invitare tutti i lombardi – in occasione della 14° Giornata Mondiale del donatore di sangue – ad un gesto di responsabilità proprio nel momento in cui la città e la Regione hanno più bisogno, come mostrano i dati del consuntivo 2017. L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’assessore al Welfare Giulio Gallera fin dalla prima mattinata, con la sua donazione di sangue. Il gesto personale vuole essere anche un invito a tutti i lombardi a donare sangue per permettere al Servizio sanitario regionale la tranquillità di cura e di interventi in ogni momento dell’anno ed essere comunque pronti ad ogni possibile emergenza su tutto il territorio nazionale.

L’assessore Giulio Gallera, il presidente onorario e dg di Avis Milano Sergio Casartelli e il presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi hanno presentato alcuni dati di consuntivo regionale 2017 e alcune riflessioni sulla situazione attuale della donazione sangue. Quest’anno l’Oms ha indicato la Grecia quale Paese coordinatore delle manifestazioni della 'Giornata Mondiale del Donatore': per questo ospite d’onore della giornata è stato il rappresentante del Consolato greco di Milano, Sofia Zaffiropulu, per dare il via a un nuovo rapporto di collaborazione tra Milano-Lombardia e Atene-Grecia che si intende sviluppare nei prossimi anni. Il primo ‘contatto’ c’è stato in diretta durante la conferenza stampa da DELFI, luogo designato per le principali manifestazioni internazionali della Giornata Mondiale. In collegamento la presidente del Centro della Donazione Chiara Matzucca. Questo pomeriggio dalle 16,30 alle 19,00 tutti i residenti di origine greca sono invitati alla donazione di sangue presso la Sede Avis di Milano, in Largo Volontari del Sangue 1 e, a loro, il ristorante MYCONOS offrirà un ristoro post donazione a base di specialità greche.

“Ciò che distingue e affascina di Avis Milano – ha sottolineato Sergio Casartelli - è la capacità continua di allargare gli orizzonti della donazione: dai primi studi e dalle prime ricerche sulla donazione e sulla tutela della salute del donatore condotti da questa Avis milanese negli anni ’30 e ‘40, alla scomposizione del plasma dal sangue intero donato per ottenere emo-componenti, pratica introdotta fin dagli anni ’70 che la portò alla connotazione di Centro Produzioni Emoderivati per l’Italia, alla costituzione dei gruppi di donatore nelle fabbriche al contributo ad altre associazioni impegnate in differenti ambiti di utilità sociale. Ancora oggi Avis Milano sta profondendo un enorme sforzo per la massima salvaguardia della salute dei propri donatori prendendosi carico in prima persona, quando possibile, dei servizi utili ad attivare processi di prevenzione primaria, di diagnosi precoce di eventi negativi per la salute e, soprattutto, introducendo e monitorando azioni correttive. Il donatore giunge per la donazione in salute, il nostro dovere verso di lui è di aiutarlo a stare bene il più a lungo possibile. Questo vuole essere il nostro modo di ringraziare concretamente il donatore”.

Viene anche inaugurata la nuova sede di Avis Regionale Lombardia con lo svelamento di un murales ‘la Vita’ dedicato ai giovani donatori di sangue ad opera di Lorenzo Forti, studente del Liceo artistico Enrico De Nicola di Sesto San Giovanni. “L’estate è tempo di riposo e vacanze - ha dichiarato Oscar Bianchi - ma questo non significa che le necessità di sangue possano essere dimenticate. Anche d’estate è importante che ogni cittadino dia il suo contributo, per questo motivo Avis Regionale Lombardia rilancia il suo appello alla donazione, invitando i donatori in scadenza a donare prima di partire. Sarebbe bello che quest’estate fosse abolita la parola ‘emergenza’. Possiamo contribuire tutti a far sì che questo accada: programmiamo la donazione di sangue e plasma prima di partire per le ferie. Adesso. Con questo messaggio Avis Regionale Lombardia si rivolge in particolare ai giovani, ai quali proponiamo di diventare protagonisti di un gesto importante di solidarietà e partecipazione, quale è la donazione di sangue. Per ciò abbiamo scelto di affidarci a giovani creativi sia per la realizzazione degli spot della campagna sia per la realizzazione del murale, che oggi andiamo a scoprire. Dei 260.881 donatori di Avis Lombardia, il 30 per cento sono giovani tra i 18 e 35 anni. Il nostro obiettivo è di incrementare ulteriormente l’incidenza per garantire la continuità del dono nel futuro”. (EUGENIA SERMONTI)

La donazione del sangue nel mondo

· 112,5 milioni di donazioni di sangue

· circa la metà effettuate nei Paesi ad alto reddito dove vive solo il 19 per cento della popolazione mondiale

· l’indice di donazione è 32,1 per mille abitanti nei Paese ad alto reddito; mentre risulta del 14,9 nei Paesi a reddito medio-alto; del 7,8 per quelli a reddito medio-basso e infine del 4,6 per quelli a basso reddito

· in oltre 70 Paesi più del 50 per cento del sangue donato proviene da famigliari o donatori retribuiti.

La donazione del sangue in Lombardia nel 2017

· i donatori di sangue sono 245.385 (il 14 per cento dei donatori italiani) e corrispondono a 24,5 donatori per mille abitanti

· la Lombardia ha ceduto 10.789 unità di sangue, ben 2.322 in più rispetto all’anno precedente e ha ottenuto dalle altre Regioni 39 unità

· appare più critica la situazione di Milano città che già nel 2017 aveva avuto un decremento di circa 1.000 unità di sangue (pari allo 0,8 per cento) e nei primi soli 4 mesi del 2018 segnala un decremento di 1.000 unità (pari 3 per cento).