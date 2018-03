A Non è l'arena di Massimo Giletti si è parlato di una vicenda sconcertante, quella di quattro donne siciliane che ormai da undici anni subiscono minacce mafiose. Abbandonate dallo Stato nella lotta contro la mafia. Un caso che tocca particolarmente il conduttore, che si lancia in un durissimo sfogo: "Io mi vergogno di appartenere a uno Stato che non dà neanche la possibilità a queste donne di avere una persona che va a mietere il grano e il frumento - attacca Giletti -. È una vergogna e in questo Stato non mi ci trovo". Dunque punta il dito contro l'assessore alla Agricoltura della regione Siciliana, Edgardo Bandiera: "E lo dico al nuovo assessore, che non ha avuto neanche la voglia di rispondermi. Lei non deve rispondere a me, glielo dico a muso qua, come se fosse qui: io la invito domenica prossima a venire, anche se lei non verrà. Deve dare solidarietà a queste quattro donne circondate dalla mafia e abbandonate. Lo deve fare, lo deve fare", conclude Giletti alzando, e parecchio, il tono della voce.