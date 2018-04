C'è chi vorrebbe farlo santo. E chi, più pragmaticamente, vuole intitolare a Fabrizio Frizzi una strada a Roma. La proposta è stata avanzata da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e poi tradotta dal gruppo di Fdi in Campidoglio, in una mozione in cui viene chiesto l'impegno da parte della sindaca e delle giunta "a porre in essere le iniziative necessarie per l'intitolazione a fabrizio Frizzi di un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci".

Per la Meloni, "Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d'Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo".