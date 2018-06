Sono 236 i candidati che hanno presentato il loro curriculum per i quattro posti disponibili nel nuovo CdA della Rai: due verranno scelti dalla Camera, altri due dal Senato. E tra i nomi, pubblicati sui siti delle aule del Parlamento, ecco Michele Santoro e Giovanni Minoli. In lizza anche Piero Vigorelli, ex conduttore di Rai e Mediaset, Fabrizio del Noce, Sandro Parenzo e tra gli altri Andrea Scazzola. Ma tra i candidati eccone spuntare uno a sorpresa: Dino Giarrusso, l'ex de Le Iene trombato alle elezioni con i Cinquestelle e ora portavoce nella regione Lazio per i grillini. Insomma, Giarrusso prova a riciclarsi così, e potrebbe anche riuscirci, anche se il suo curriculm rispetto a quello di altri candidati, tecnicamente, non potrebbe reggere la concorrenza. Ma nel favoloso mondo dei grillini...