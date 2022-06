King Kong, opera di Fatboy e Street Art Frankey, è l'irriverente protagonista del Fuorisalone

Fashion Design

King Kong fa la pole dance: l'opera di Fatboy e Street Art Frankey al

Fuorisalone

Divertente ed irriverente il design di Fatboy e Street Art Frankey è andato in scena durante la Design Week, con un’installazione di fronte allo storico cocktail Bar di via Plinio, Milano.

La fiera internazionale di interior design più importante al mondo, come il Salone del Mobile, è una cosa seria. Un po’ troppo secondo Fatboy e Street Art Frankey che hanno scelto un ospite speciale per la loro apparizione meneghina. King Kong, il re della giungla, sorprende davanti all’iconico bar di Via Plinio, il ritrovo preferito della Milano amante del design. Una narrazione inedita e divertente, di un animale sinonimo di forza, lo mostra ruotare elegantemente intorno ad un palo della luce mentre bilancia l’iconica lampada Edison di Fatboy sulla zampa anteriore.

La stampa 3D, alta 2 metri e gratuitamente visitabile dal pubblico, è la scommessa vinta in grado di coniugare il design leggero di Fatboy - che ha conquistato la popolarità con l'iconico pouf sacco Original e da allora è diventato una figura di spicco nell'arredamento indoor e outdoor. Per più di vent'anni, Fatboy ha piegato le regole del design dando ai vecchi classici preferiti una nuova svolta. Fatboy può trasformare un divano in un luogo sontuoso per rilassarsi mentre la sua amaca si regge da sola - con l’arte irriverente di Street Art Frankey, artista visivo di Amsterdam che combina la spavalderia della street art con una visione completamente unica del mondo. Ogni settimana, condivide questa visione con gli interventi di guerriglia ad Amsterdam, dove le scatole elettriche si trasformano in robot e i fori di ventilazione diventano improvvisamente gli occhiali da sole di Kanye West. Il suo lavoro è esposto allo Stedelijk Museum di Amsterdam e in varie mostre negli Stati Uniti, in Italia e in Germania.