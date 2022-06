Bellezze italiane, appunti di viaggio da sponda a sponda

Marco Petrelli

Giornalista con la passione per lo scatto, fotoreporter ed autore, collabora con Libero dal 2012. Si è occupato e si occupa di temi diversi: difesa, esteri, intelligence, cultura e… pin up! Un po' eclettico, forse, mai dispersivo: perché concentrarsi su un solo argomento quando il mondo è così vario ed intrigante? E il bianco e nero è il modo per raccontarlo meglio, pin up incluse! Nel cuore il Libano, ricordo che lo accompagna sempre. Ama la curiosità, la conoscenza, esperienze nuove. Sulla sua scrivania, accanto a macchina ed obiettivo, l'inseparabile cappello con la penna.