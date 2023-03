La "Dolce Vita" di Roma e i suoi gioielli

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Il quartiere Ludovisi è rinomato principalmente per l'ampia ed elegante Via Veneto, resa famosa dai membri del jet set e dalle star di Hollywood negli anni '50 e '60. In questa rinomata via troviamo ambasciate, banche, esclusivi caffè all'aperto e hotel di lusso che nascondono cortili verdeggianti e cocktail bar chic.

L'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, per esempio, a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi rappresenta la bellezza contemporanea e risveglia il fascino dei fasti di un tempo in un’alchimia di linee neoclassiche che riconducono agli anni Trenta, quando l’edificio era sede della Cassa di Risparmio. Un passato importante, una storia profondamente legata al tessuto cittadino che diventa fondamentale per un’ospitalità a cinque stelle targata Hilton. La lobby risplende con l'originale marmo verde Cipollino, importato per la prima volta dalla Grecia a Roma in tempi antichi con uno spettacolare pannello di onice retroilluminato che luccica con l'acqua a cascata e pannelli di onice ripresi nel bar adiacente. Una volta scoperto il "Salone del Cognac", non potrete più lasciarlo: alcune persone vengono qui per assecondare il loro amore per i distillati pregiati, altri scoprono una ritrovata passione per i sigari di altissima qualità. Qui è possibile partecipare a regolari corsi di perfezionamento sui cocktail e introduzioni all'arte dei sigari. Oppure può essere utilizzato come spazio di contemplazione, dove gli ospiti possono fumare sigari ed è infatti una delle poche sale fumatori al coperto a Roma.

Nella hall si può ammirare la Dea dell’Abbondanza, le colonne doriche nel maestoso ingresso con scalone in marmo bianco decorato con due sculture in marmo raffiguranti leoni e posto sotto un arco ornato da api e salvadanai. Nello stupendo rooftop troviamo invece il ristorante "Sky Blue", che ospita l'autentica cucina italiana contemporanea. Ogni piatto è attentamente considerato e creato con ingredienti di altissima qualità.

Tutto ciò grazie all'eccellenza di un Executive Chef come Carmine Buonanno, che possiede una solida formazione grazie ai segreti dell'alta ristorazione acquisiti nientemeno che nel ristorante due stelle Michelin "Don Alfonso". "Nella cucina di Alfonso Iaccarino ho scoperto il perfetto equilibrio tra qualità ed estetica dei piatti", afferma Buonanno. Tra le molte esperienze di quest'ultimo in ristoranti stellati come Executive Chef, troviamo il Gran Melia Villa Agrippina, un altro rinomato hotel cinque stelle a Roma. Il ristorante dell'Aleph Hotel "Sky Blue", essendo aperto anche ai clienti esterni, è riconosciuto dalla clientela romana come un luogo dove assaporare cibo squisito e un servizio eccellente da parte di uno staff esperto ed impeccabile. È infatti la scelta ideale per una cena intima e romantica o un importante incontro di lavoro. Durante i mesi estivi, inoltre, il patio esterno permette agli ospiti di cenare tra i tetti di Roma per un'esperienza davvero straordinaria.

Un trattamento nella Spa "Le Caveau by Gili Spa" è d'obbligo se soggiornare in questo centralissimo ed elegante hotel. La gigantesca porta della cassaforte della ex banca, situata nella Spa, è il pezzo forte di questo centro benessere. Quest’area unica, dove potrete rilassarvi e rigenerarvi, è il risultato di un connubio di stili e attrezzature provenienti da tutto il mondo. Meraviglioso l'Hammam dorato, evidente richiamo al mondo arabo, che aiuta a distendere gli arti doloranti e a ridurre lo stress, mentre la Sauna Finlandese ha effetti rinforzanti. La vasca termale Jacuzzi e le docce emozionali completano l’esperienza in questo luogo dove i mosaici marmorei e la luce soffusa cangiante rendono l’atmosfera ancora più rilassante. Insomma, un'esperienza unica nel cuore di Roma e della Dolce vita a due passi da via Veneto. www.hilton.com