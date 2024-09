Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

"La nostra Italia" il nuovo libro di Luana Belmondo con il figlio Alessandro, chef di fama e proprietario del ristorante Caillebotte Paris 9 a Parigi, è un’opera che si distingue per la sua autenticità e per l’omaggio profondo che rende all’Italia, non solo come terra di tradizioni culinarie ma anche come scrigno di storia e cultura. Con questo volume, Luana Belmondo, nuora del celebre attore francese Jean-Paul Belmondo, affermandosi come un’ambasciatrice della cultura e della cucina italiana, ha il talento di trasmettere la sua passione attraverso racconti personali e ricette di famiglia. "Ho cominciato a Canal Plus, France 5 e in radio a parlare di cucina, e questo è il mio settimo libro", racconta la Belmondo. Il libro è un viaggio attraverso quattro regioni italiane di grande fascino: Sicilia, Lazio, Toscana e Veneto. Luana e Alessandro non si limitano a presentare piatti, ma raccontano "l’anima della gastronomia italiana", intrecciando storie di vita quotidiana e momenti vissuti nelle campagne italiane, dove il rispetto per i produttori e gli allevatori emerge in tutta la sua forza. Un esempio toccante è quando Luana racconta di aver portato il figlio Alessandro a raccogliere mandorle sotto il sole cocente siciliano per fargli comprendere "il sacrificio che si cela dietro ogni prodotto". "Volevo soprattutto che lui capisse il rispetto che in Italia si ha per i produttori e gli allevatori", spiega. Il libro si sviluppa tra ricette genuine, intrise di storie e aneddoti familiari, che abbracciano il lettore con la semplicità e la passione tipica della cucina italiana. La Belmondo riesce a fondere tradizione e innovazione, coinvolgendo chi legge non solo con le ricette ma anche con il racconto di esperienze personali che si intrecciano con la cultura delle regioni esplorate. Ogni ricetta diventa "una porta d’accesso a una terra di sapori", che rappresenta non solo un patrimonio culinario ma un modo di vivere. Un altro elemento chiave dell'opera è il concetto di "italianità" che emerge attraverso ogni pagina: un legame indissolubile tra cibo, famiglia e tradizione che va oltre il semplice piatto servito a tavola. Alessandro, con il suo stile innovativo da chef "new wave", arricchisce il progetto con un contributo moderno e cosmopolita, portando nel libro la sua esperienza internazionale e il suo approccio non convenzionale alla cucina. "Ho cominciato a Londra con Helene Darroze, poi sono tornato in Francia, poi successivamente ai Caraibi e infine sono tornato a Parigi per aprire il mio ristorante", racconta. "Nel mio team in cucina attualmente ho un giornalista, un’ex professoressa di storia e un rugbyman. Sono aperto a spingere i nuovi talenti, anche se non sono cuochi di professione. Li metto alla prova e se sono veramente bravi li accolgo nel mio team". "La nostra Italia" non è solo un ricettario, ma un viaggio emotivo e culturale attraverso l’Italia, capace di ispirare chiunque ami il cibo e la tradizione del Bel Paese.

