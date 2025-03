Il benessere e la longevità delle acque Fiuggi

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Palazzo Fiuggi è una delle destinazioni wellness più esclusive al mondo, un luogo che unisce storia, architettura e benessere in un contesto naturale straordinario. Situato a 700 metri sul livello del mare e circondato da otto ettari di parco secolare, il palazzo sorge in un ambiente caratterizzato da un microclima unico, complice ideale per un processo di ringiovanimento a 360°. L’edificio, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il suo pregio architettonico in stile Liberty, è stato riportato al suo splendore originale grazie a un attento restauro che ha valorizzato marmi di Carrara, parquet storici, affreschi del 1913 e lampadari di Murano. Le sue 102 camere e suite offrono viste mozzafiato su Fiuggi ‘vecchia’ e sul verde circostante. Il cuore di Palazzo Fiuggi è la Wellness & Medical Spa, un’area di 6.000 metri quadrati interamente dedicata alla salute e al benessere. Qui trovano spazio 27 cabine multifunzionali, una Spa suite, sale per trattamenti ayurvedici ed estetici, oltre a una sezione medica all’avanguardia con 12 cabine diagnostiche. Oltre ad un circuito idroterapico, un percorso talassoterapico, un’area denominata Terme romane, dove si concentrano saune, bagno turco, vasca Kneipp e sala del sale; e tre piscine, tra cui una panoramica interna collegata a una esterna riscaldata e la piscina storica del 1936 con una splendida area relax. Al piano terra il Movement Lab, un tempo sontuosa sala da ballo, oggi è un centro di allenamento con attrezzature Technogym, Reaxing e il laboratorio del team High Performance Method per la valutazione di postura, forza e resistenza, propedeutico allo sviluppo di programmi finess e di allenamento mirati. Completano l’esperienza il parco con percorsi jogging, campi da tennis e padel, aree per yoga e meditazione, e la tisaneria, che propone infusi ispirati alle antiche ricette delle farmacie benedettine della Ciociaria.

Tra i suoi punti di forza spicca la Food Line creata dallo chef tristellato Heinz Beck, che coniuga rigore scientifico e piacere del palato. I diversi menu abbinati ai programmi medicali non sono una semplice dieta, ma un percorso studiato per favorire la longevità e il ringiovanimento cellulare attraverso una combinazione di restrizione calorica bilanciata, movimento e integrazione di nutrienti specifici.



Gli ingredienti utilizzati sono stagionali, biologici e biodinamici, selezionati nel rispetto dell’eco-sostenibilità e dell’economia circolare. Tecniche di cottura innovative e l’uso sapiente delle erbe aromatiche garantiscono piatti salutari gustosi, lontani dal concetto di dieta punitiva, Un ruolo fondamentale è svolto anche dall’acqua di Fiuggi, famosa fin dal Rinascimento per le sue proprietà depurative. Studi scientifici moderni confermano la sua capacità di favorire l’eliminazione delle tossine, migliorare la funzionalità renale e rafforzare il sistema immunitario.

Palazzo Fiuggi ha recentemente lanciato un nuovo concept: un concetto di benessere che si evolve, aprendosi a una nuova dimensione che va oltre la Medical Spa di eccellenza per abbracciare un’esperienza anche in chiave leisure per chi desidera semplicemente concedersi una pausa di benessere e assoluto relax, durante la quale ogni ospite può costruire il proprio soggiorno ideale: dalle passeggiate nel parco alle escursioni alla scoperta del territorio, dalla meditazione alle sessioni di yoga, dai trattamenti spa alla cucina salutare con un menu à la carte sempre firmato Heinz Beck.



Tra le novità, il protocollo Remedy Body Work, denominatore comune dei programmi medicali, sviluppato da Maya Skupien, un metodo innovativo ispirato alla Medicina Tradizionale Cinese (TCM) che lavora sulla circolazione energetica e sulla capacità del corpo di autoguarirsi. Questa metodologia si discosta dalle terapie convenzionali che trattano esclusivamente i sintomi, poiché mira a riequilibrare il sistema energetico dell’organismo, rimuovendo le tensioni e favorendo la rigenerazione. Grazie alla stimolazione dei meridiani e alla combinazione di tecniche manuali avanzate, aiuta a liberare le ostruzioni energetiche, migliorare la circolazione, rilassare i muscoli in profondità e attivare i processi naturali di disintossicazione, creando una sinergia tra corpo e mente.

Il protocollo si sviluppa attraverso diverse fasi, partendo dal Deep Stress Release, che aiuta il sistema nervoso a passare da uno stato di allerta a una condizione di rilassamento profondo, risolvendo gli ostacoli che impediscono i processi di riequilibrio. La fase successiva, Deep Detox, agisce direttamente sugli organi emuntori come fegato, reni e intestino, attivando il drenaggio delle tossine e migliorando il metabolismo. La detossificazione è rafforzata dal percorso 3 Step Hydrotherapy, che unisce idromassaggi con acqua mineralizzata e oli essenziali, impacchi di fango su lettini cocoon e docce scozzesi per stimolare la circolazione e il metabolismo. A questo si aggiunge la talassoterapia, basata su immersioni in piscine arricchite con magnesio che favoriscono il drenaggio linfatico e il rilascio delle tossine. I programmi medicali pilastro di Palazzo Fiuggi, si sviluppano attraverso percorsi altamente personalizzati, con un monitoraggio costante da parte di un team medico specializzato. Tra questi, Longevity, che si concentra sul rallentamento dell’invecchiamento cellulare attraverso un approccio scientifico che include diagnostica avanzata, test genetici, screening cardiovascolari e terapie rigenerative come infusioni endovenose, crioterapia, idroterapia del colon e trattamenti metabolici. L’obiettivo è migliorare la vitalità, la funzione cognitiva e la salute generale, attraverso un mix di nutrizione, movimento terapeutico e pratiche anti-aging, tra cui la misurazione dei biomarcatori della longevità e il supporto delle sirtuine, proteine con proprietà anti-invecchiamento.

Un altro programma chiave è Longevity Full Body Check-Up, pensato per chi desidera una valutazione completa del proprio stato di salute. Questo percorso prevede un’analisi dettagliata della composizione corporea tramite DEXA scan, test genetici sul microbiota, screening tiroideo e paratiroideo, valutazioni cardiovascolari ed esami metabolici. Nonostante sia un programma prevalentemente diagnostico, include trattamenti personalizzati e un piano di benessere su misura, offrendo una strategia chiara e attuabile per la prevenzione e il miglioramento della salute a lungo termine.

Per il benessere maschile, Andros Longevity, che integra screening andrologici e urologici con terapie per l’equilibrio ormonale e il metabolismo. Le analisi includono ecografie prostatiche, test PSA e valutazioni cardiovascolari, mentre trattamenti specifici come infusioni endovenose e terapie rigenerative supportano il testosterone, la produzione di energia e le performance fisiche. Per le donne, Femina Longevity, che offre un percorso completo di prevenzione e rigenerazione, con visite ginecologiche, screening ormonali e trattamenti mirati a sostenere l’equilibrio ormonale, il rinnovamento cellulare e la vitalità generale.

Optimal Weight, aiuta gli ospiti a raggiungere e mantenere un peso corporeo ideale attraverso una combinazione di nutrizione personalizzata, allenamento fisico e terapie mirate come idroterapia e massaggi dimagranti. Il programma prevede valutazioni biomeccaniche, scansioni 3D del corpo e bioimpedenziometria per monitorare la composizione corporea, oltre a piani alimentari strutturati per ottimizzare il metabolismo e favorire la perdita di peso senza rinunciare al piacere del cibo. Deep Detox, invece, si concentra sulla purificazione dell’organismo attraverso una dieta ad alto potere detossificante, trattamenti idroterapici e monitoraggio dello stato di salute, per ristabilire l’equilibrio metabolico e ridurre i livelli di infiammazione.

Ad integrazione dei programmi pilastro, Palazzo Fiuggi offre una gamma di Add-on, micro-percorsi progettati per rispondere in modo efficace ad esigenze specifiche. Men’s Exclusive Health approfondisce la salute maschile con visite andrologiche e test specialistici, mentre Menopause Health Check-Up e Menopause Wellness forniscono strumenti per affrontare il periodo della menopausa con un focus sulla prevenzione e sull’equilibrio ormonale. Sugar Cleanse è un protocollo detox per ridurre gli effetti negativi dello zucchero su corpo e mente, mentre Gut-Brain Synergy lavora sulla connessione tra intestino e benessere emotivo, attraverso un’alimentazione consapevole, osteopatia somato-emozionale e terapia cognitivo-comportamentale. Sleep Health Check-Up aiuta a diagnosticare disturbi del sonno attraverso actigrafia, elettroencefalogramma e monitoraggio cardiorespiratorio, mentre Sleep Enhancement Treatment propone trattamenti per migliorare la qualità del riposo, tra cui agopuntura e sessioni di rilassamento profondo.

Per il benessere fisico, Body Power & Stability mira a migliorare la forza e la stabilità corporea attraverso allenamenti neuromuscolari e trattamenti mirati, mentre Articular Wellness si focalizza sulla salute articolare con fisioterapia, allenamenti terapeutici in acqua e osteopatia. Personal Training offre un programma di fitness personalizzato da replicare a casa mentre Run or Ride Experience esperienze outdoor per gli amanti della corsa e del ciclismo, con analisi biomeccaniche e training personalizzato. Food Sensitivity Management identifica le intolleranze alimentari, con l’obiettivo di sviluppare un percorso alimentare mirato, favorendo digestione ed energia. Altamente all’avanguardia anche tutti i trattamenti di medicina estetica con un team dedicato che parte da un’approfondita analisi per rispondere in modo mirato alle personali esigenze ed aspettative. Infine Ayurveda Focus propone un percorso immersivo nella tradizione ayurvedica, unendo antichi rituali di guarigione e benessere.

L’approccio innovativo di Palazzo Fiuggi si basa su una perfetta integrazione tra scienza, medicina e benessere olistico, offrendo un’esperienza unica che va oltre la semplice idea di Spa. Grazie a un team medico altamente qualificato, a tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a protocolli terapeutici avanzati, ogni ospite viene accompagnato in un percorso di trasformazione profonda, con risultati misurabili e duraturi. La filosofia di Palazzo Fiuggi si distingue per l’attenzione ai dettagli, la personalizzazione dei trattamenti e l’adozione di metodologie innovative, qui salute e benessere si fondono in un’esperienza senza eguali.